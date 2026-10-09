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Владимирские новости

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В Селивановском округе провели рейд на цыганское поселение, составили 11 протоколов

В Селивановском округе провели рейд на цыганское поселение, составили 11 протоколов

Во время звонка журналисту один из цыганского поселения представился начальником ФСБ, угрожал журналисту и просил прекратить интересоваться делами общины, ссылаясь на барона с «большими связями».

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