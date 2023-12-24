Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»

«Ванкувер Кэнакс» на домашней арене обыграл «Сан-Хосе», забросив калифорнийцам семь шайб. Ранним утром 24 декабря (мск) в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс».
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