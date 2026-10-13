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Царьград

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Белорусы поборются за медали ЧМ по карате в Польше

Белорусы поборются за медали ЧМ по карате в Польше

В белорусскую заявку на молодежное первенство планеты вошли призер взрослого чемпионата мира 2025 года Иван Кудинов и победительница III Игр стран СНГ Мария Малахова.

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