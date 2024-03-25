Сегодня плановые отключения электричества коснутся Астрахани, Ахтубинска и 6 поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В понедельник, 25 марта, в плановом отключении электричества находятся 8 населенных пунктов: Астрахань – во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 09:00 до 19:00, с 14:00 до 17:00); Ахтубинский район – г.