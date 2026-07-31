Рой «Бандеролей» идет на Одессу, в городе гремят мощные взрывы В эти минуты на Одессу идет рой «Бандеролей» минимум из девяти ракет.
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Рой «Бандеролей» идет на Одессу, в городе гремят мощные взрывы В эти минуты на Одессу идет рой «Бандеролей» минимум из девяти ракет.
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