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Должник по алиментам пригласил в гости пристава, приняв её за подругу

Должник по алиментам пригласил в гости пристава, приняв её за подругу

В Екатеринбурге произошла курьёзная история с участием мужчины, задолжавшего алименты. Судебный пристав, которая занималась его розыском, созвонилась с ним по телефону, однако должник решил, что на том конце провода находится вовсе не представитель закона, а некая приятельница по имени Марина.

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