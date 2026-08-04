Должник по алиментам пригласил в гости пристава, приняв её за подругу

В Екатеринбурге произошла курьёзная история с участием мужчины, задолжавшего алименты. Судебный пристав, которая занималась его розыском, созвонилась с ним по телефону, однако должник решил, что на том конце провода находится вовсе не представитель закона, а некая приятельница по имени Марина.