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Польша и страны Прибалтики намерены защищать внешнюю границу Евросоюза

Польша и страны Прибалтики намерены защищать внешнюю границу Евросоюза

Сотрудничество в вопросе защиты внешней границы Евросоюза будут вести Варшава совместно со странами Прибалтики, заявил глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак, 11 октября сообщает Polskie Radio.

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