«Кто виноват? Все!» Президент FIA не может забыть путаницу на Сузуке-2022

«Кто виноват? Все!» Президент FIA не может забыть путаницу на Сузуке-2022Getty Images / Red Bull Content PoolПрезидент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем признался, что до сих пор возмущен неразберихой, которая произошла на Гран При Японии-2022.
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