«Кто виноват? Все!» Президент FIA не может забыть путаницу на Сузуке-2022

«Кто виноват? Все!» Президент FIA не может забыть путаницу на Сузуке-2022Getty Images / Red Bull Content PoolПрезидент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем признался, что до сих пор возмущен неразберихой, которая произошла на Гран При Японии-2022.