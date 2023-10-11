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Вечерний Новосибирск

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  • nikon70456
    нахер они нужны? вы их вообще трудоустройте и жильё дайте,, на это наши налоги бл. идут? они сильно не заморачивались...Названо количеств...
  • Miki Samuels
    Не стал дочитывать.... Просто заведите статистику и проверьте сами. Сколько так называемых психов среди первородных (...Если ребенок раст...
  • Алексей
    Вот нахера козе баян? Шлёпнуть этих упырей и вся недолга. Баба с возу - кобыле легчеНазвано количеств...

Кабинет ученого и «Мыши в космосе»: представлена программа Новосибирской области на выставке «Россия»

Кабинет ученого и «Мыши в космосе»: представлена программа Новосибирской области на выставке «Россия»

Об интерактивных возможностях и программе для детей в рамках работы выставочного стенда рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова 11 октября в ходе пресс-конференции.

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