Кабинет ученого и «Мыши в космосе»: представлена программа Новосибирской области на выставке «Россия»

Об интерактивных возможностях и программе для детей в рамках работы выставочного стенда рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова 11 октября в ходе пресс-конференции.
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