Авиакомпания назвала причины жёсткой посадки самолёта, летевшего из Сочи в Анталью

Авиакомпания назвала причины жёсткой посадки самолёта, летевшего из Сочи в АнтальюАвиакомпания «Азимут», которой принадлежит вспыхнувший при посадке в турецкой Анталье лайнер, назвала основную причину инцидента.
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