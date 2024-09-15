Захарова: власти США не понимают, почему от санкций RT смеется над ними

США вновь ввели санкции против Russia Today, забыв, что уже делали это. Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ, что американское руководство стремится додавить журналистов и заставить подчиниться.
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