Военное обозрение

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Советник главы офиса Зеленского заявил о возможном отступлении украинских войск из Артёмовска

Советник главы офиса Зеленского заявил о возможном отступлении украинских войск из Артёмовска

Как известно, в последнее время наиболее горячей точкой в зоне проведения специальной военной операции является район Бахмута (Артемовска) на Донбассе.

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