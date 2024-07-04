Воскрешение от вымирания, история “Lazarus Taxa”

Несмотря на усилия ученых эволюционистов и палеонтологов XIX века, которые привели к отделению эволюционных и биологических наук от сферы духовенства, религиозные или библейские отсылки продолжают время от времени всплывать в научном дискурсе.
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