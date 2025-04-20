Кулич Киркорова за 100 тыс. руб. против домашнего уюта: мнение Милонова

Виталий Милонов высказался о куличе стоимостью 100 тыс. руб., созданном для Филиппа Киркорова. По мнению депутата, более ценный и трогательный эффект создаст кулич, испеченный своими руками, чем украшенный золотом дизайнерский вариант.
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