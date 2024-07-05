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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сотрудники столичной Росгвардии стали призёрами чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия в Иркутской области

В Иркутской области на базе учебного центра «Стеклянка» под руководством председателя Спортивного комитета Росгвардии полковника Павла Пака подведены итоги чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

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