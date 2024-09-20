МИД Украины: вопрос принадлежности Крыма не является предметом обсуждений

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не собирается соглашаться на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского забрать Крым у России, передать его под контроль ООН и через 20 лет провести новый референдум.
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