Присяжные признали убийцу петрозаводчанки Дианы Фроловой виновным по всем пунктам

Теперь решение за судом, который уже не может оправдать обвиняемого. 25 октября в Верховном суде Республики Карелия присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу об убийстве жительницы Петрозаводска Дианы Фроловой.
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