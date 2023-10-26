Присяжные признали убийцу петрозаводчанки Дианы Фроловой виновным по всем пунктам

Теперь решение за судом, который уже не может оправдать обвиняемого. 25 октября в Верховном суде Республики Карелия присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу об убийстве жительницы Петрозаводска Дианы Фроловой.