Эксперт: ковид могли создать искусственно, но его распространение не злонамеренно

Биолог Анча Баранова представила свою версию распространения опасного вирусаВирус ковида могли создать в лаборатории, но прямых доказательств того, что SARS-CoV-2 создан в лаборатории китайского города Уахня нет.
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