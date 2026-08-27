Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии