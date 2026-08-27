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Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение

Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение

Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов.

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