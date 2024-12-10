И никаких огурчиков: россиянам пригрозили штрафами за хранение заготовок в подвалах

И никаких огурчиков: россиянам пригрозили штрафами за хранение заготовок в подвалахХранение заготовок и домашней консервации в подвалах многоквартирных домов может грозить административной ответственностью за самовольное использование подвалов.
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