РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Собянин пригласил кинопроизводителей в московский кинокластер Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своем Telegram-канале о завершении 46-го Московского международного кинофестиваля, где было показано более 250 фильмов из 50 стран.

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