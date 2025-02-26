Съемки «Папиных дочек» ограничат движение в Петербурге

Как сообщили 25 февраля в комитете по транспорту Петербурга, с 10:00 до 18:00 28 февраля автомобилистов будут останавливать не более чем на десять минут в час на нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста.
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