Съемки «Папиных дочек» ограничат движение в Петербурге

Как сообщили 25 февраля в комитете по транспорту Петербурга, с 10:00 до 18:00 28 февраля автомобилистов будут останавливать не более чем на десять минут в час на нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста.