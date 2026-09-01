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Bybit расширяет исламский счет за счет 20 новых торговых пар, соответствующих шариату

Bybit расширяет исламский счет за счет 20 новых торговых пар, соответствующих шариату

Bybit расширила свой исламский счет, выпустив 20 новых торговых пар, соответствующих шариату, расширив меню вариантов торговли криптовалютой, соответствующих вероисповеданию, доступных соответствующим пользователям на бирже.

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