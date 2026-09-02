Диана Шнайдер победила Каролину Плишкову и вышла в 3-й круг US Open

Русская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг US Open 2026, обыграв Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:1, 7:6.
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