Юрист Леонова: за выращивание на даче голубого лотоса грозит тюрьма

алексей алексей

НЕ ПОКУПАЙ ДАЧУ! ТЫСЯЧУ РАЗ ПОЖАЛЕЕШЬ. Есть в голове красивая картинка: «Квартира в Москве»: джакузи, белый диван, можно пару колонн. Вечер, веранда, большой абажур, компания добрых друзей играет в лото, курлыкает сверчок… Ну, ты знаешь. Внимание, произношу членораздельно: «Выброси Эту Картинку Из Головы». Даже не думай ввязываться. Не покупай дачу, садовый участок или что-то еще из этой серии. Тысячу раз пожалеешь, как пожалел я. «Дача» — это великий русский миф, или даже несколько мифов. Разберу их по порядку. МИФ 1 ДАЧА — ЭТО ОТДЫХ Вот уже третье лето я провожу, ползая на карачках. С тяпкой, граблями или электрокосой. И это какая-то бесконечная история. Пока я победно доканчиваю свою двадцатую сотку, на первой уже колосится трава, в которой можно прятать краденных лошадей. Когда только выбирал дом, обратил внимание, что сосед заложил большую часть своего участка тротуарной плиткой. МИФ 2 ДАЧА НУЖНА ДЕТЯМ Последний раз, когда я видел мою белокурую дочь Маргариту, она была похожа на китайца. Комары отлично метят в глаз. Одного можно отпугнуть пшикалкой, а когда их 10 тыщ на кубометр воздуха, они пройдут по трупам, но твою кровь получат. А еще мои дети любят мультфильмы в кино, «Макдоналдс», детские спектакли, магазины игрушек и самокаты. На даче специфическое развлечение только одно — жирные лягушки. Но на одних лягушках мы долго не протянем. МИФ 3 ДАЧА — ЭТО ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ Я тут подсчитал — за деньги, которые я потратил на дачу, можно было эту дачу снимать до 2057 года. Я уже давно помер, а дачу все снимаю и снимаю… Между тем дома в моем районе подешевели вдвое ровно через полгода после того, как я этот дом купил. Ну и конечно, на текущее обслуживание уходит невообразимое количество денег. Вот вы, филологи со стажем, слышали когда-нибудь волшебные слова «отмостка», «конопатка» и «переливной колодец»? А мне эти слова обошлись в такие деньги, что даже мерзко произносить. МИФ 4 ПРИРОДА УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ Прошлым летом я с трудом выковырял энцефалитного клеща из… ну, скажем, такого места, которое немногие видели. В мае-июне в лес лучше не соваться — клещи атакуют, что твои черепашки-ниндзя. В июле к атаке подключаются гадюки обыкновенные (например, они любят греться в стогах накошенной мною травы). А на прошлой неделе на стол в лесу за участком, где мы обычно жарим шашлыки, свалилась 20-метровая сосна. Не знаю уж, насколько укрепляет здоровье удар сосной по голове. МИФ 5 НА ДАЧУ МОЖНО ЗАЕЗЖАТЬ ИНОГДА, ПО ЖЕЛАНИЮ Это как утверждать, что и на работу можно захаживать так, иногда. Потому что на даче постоянно происходит что-то, что требует немедленного присутствия. Помню, в январе заселил в дом двух работников из Кировской области — делать конопатку. И уже через пару дней, посреди недели, несся туда из Москвы с какими-то идиотскими электроконтактами. Прежние на столбе сгорели, а это значит, что ни света, ни тепла в доме нет. Конечно, при этом на улице —27, и снега полтора метра, так что даже до ветру в лес не сходишь. Работники два дня сидели в машине с включенной печкой. Ну и так далее. Крыльцо надо успеть покрасить, пока не сгнило. Канализацию — откачать, пока Оно не залило и мой участок. А еще либо котел полетит, либо насос, либо грянет общее собрание жильцов по поводу воровства в поселковой конторе. Я последний раз в кино был, когда еще темнело в пять. И уже четыре месяца не могу купить себе новые штаны, потому что на даче штанами не торгуют. МИФ 6 ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА ДАЧУ «Вечер, веранда, компания добрых друзей играет в лото…» Фиг, еще ни разу за три сезона этого не было. Потому как почти все мои приятели купили дачу одновременно со мной. Один — на юг от Москвы, другой — на восток, я вот перебрался на север. И сидим на своих участках, зовем друг друга в гости, но вяло. Надо же и крыльцо покрасить… Да, а еще я на прошлой неделе купил у проходившего мимо местного прощелыги КамАЗ земли. В принципе, у меня своей земли 20 соток, но этот предлагал в четыре раза дешевле обычного прайса, и грех было отказываться (может, земля ворованная? В России уже и землю научились воровать?). Теперь есть задача перетаскать 6 тонн почвы на участок. Мне — как раз лет на пять занятий. МИФ 7 ОТ ДАЧИ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ Наверное, можно. Но как? Застройщики до сих пор не могут продать все дома в моем «элитном коттеджном поселке». Замки из клееного бруса стоят по пояс в бурьяне, в замках живут одичавшие кошки. Во-первых, кризис, во-вторых, избыточное предложение — слишком много построили замков, столько дураков нет. И потом, возить людей на просмотры за 85 км от Москвы — это мне занятий опять же на пять лет.