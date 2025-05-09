Отели в Турции придумали неожиданные способы удешевить отдых для гостей

За последние годы цены на отдых в Турции выросли до 50% в некоторых категориях отелей. Это особенно ощутили туристы из стран СНГ, в том числе из России, для которых бюджетный отдых был ключевым фактором выбора направления.
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