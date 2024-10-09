Включайте «Радио Крым» и слушайте программу «Линии». Что обсудим в эфире:Продолжающаяся вакцинация в Крыму, о чем нужно знать перед прохождением иммунизации?Что такое «Здравконтроль» и как этот проект влияет на доступность медицинских услуг?Поговорим о последних событиях в миреПрисоединяйтесь к эфиру@rad.