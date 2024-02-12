В Мариуполе западные фармкомпании использовали младенцев для опытов

РИА Новости, со ссылкой на документы, которые были обнаружены в подвале медицинского учреждения, сообщили, что в психиатрическом отделении больницы №7, расположенной в Мариуполе, проводились опыты, в которых использовали младенцев .
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