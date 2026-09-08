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10 главных претендентов на «Золотой мяч»: их шансы и основные плюсы и минусы

10 главных претендентов на «Золотой мяч»: их шансы и основные плюсы и минусы

Победителя узнаем 26 октября.Гонка за «Золотой мяч» 2026 года подходит к своей кульминации — объявлен финальный список из 30 кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

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