Эксперт рассказал о значении учений нестратегических ядерных сил

Учения нестратегических ядерных сил проходят регулярно, но впервые в этом году их предали гласности, и связано это, прежде всего, с внешнеполитической обстановкой, рассказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
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