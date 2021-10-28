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Ну что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла

Ну что, Молдова, дoигралась в дeмарши? Вот и пoжинай теперь то, что посеяла

Еще одна страна, входившая когда-то в большую семью Советского Союза, доигралась в aнтироссийские игры.

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Valentin Toderas
автор -проплаченный агент кремля. Насчет долга- Молдовагаз -65% акций принадлежат газпрому. сети принадлежат газпрому. что получается газпром должен газпрому? я сам из молдавии -правый берег платит за газ исправно давным давно с 90 годов.. Думаете в газпроме не умеют считать деньги? 7милиардов долга придестровье должно(31 год не платят)- хотя повесить на всю молдову. откуда 444 миллионов долг у молдовы +% по невыплате итого 700 -государство говорит давайте аудит сделаем посмотрим откуда такой долг? в ответ это исторический долг. надо платить. а не будете отключим. а везде в росиии пишут что молдавия не платит за газ. что молдоване да украинцы это такие сволочи ,воруют не платят. а сами то в России продают гази свет населению дороже чем в Европе.

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