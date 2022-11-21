Военное обозрение

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Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине

Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине

Власти Германии произвели очередную передачу Украине новой партии военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

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