В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверочных мероприятий по факту возможного нарушения экологических требований в Московской области

Жители поселка Бахчиванджи Московской области обращаются к Председателю СК России. Ими сообщается, что на протяжении 4 лет расположенный вблизи населенного пункта завод по производству бетона работает с грубыми нарушениями, угрожающими экологии.
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