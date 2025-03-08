The Washington Post: ВСУ больше не получают снимки с американских спутников для корректировки огня артиллерии

Американское издание The Washington Post сообщило, что Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило приостановку доступа Украины к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам.
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