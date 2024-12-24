🚕Когда в новогоднюю ночь выгоднее заказывать такси? В службах такси рассказали, в какое время повысятся цены и когда лучше всего пытаться уехать из гостей домой (или наоборот).
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🚕Когда в новогоднюю ночь выгоднее заказывать такси? В службах такси рассказали, в какое время повысятся цены и когда лучше всего пытаться уехать из гостей домой (или наоборот).