Учёные разработали вакцину для лечения аллергии на кошек

Российские и австрийские ученые разработали первую в мире вакцину для лечения аллергии на кошек. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины НТП биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.
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