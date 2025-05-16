Учёные разработали вакцину для лечения аллергии на кошек

Российские и австрийские ученые разработали первую в мире вакцину для лечения аллергии на кошек. Об этом рассказала телеканалу «Крым 24» научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины НТП биомедицины Сеченовского университета Ксения Рябова.