Ростислав Шапошников: Как сохранить Украину? Увольте президента и закройте СБУ

Единственная гипотетическая возможность сохранить существование украинского государства в следующие 50-100 лет: 1) Отмена должности президента Украины или превращение ее в чистую формальную, посещение фуршетов.
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