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Царьград

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Томаты помогут эффективно очистить кухонную утварь от жира

Томаты помогут эффективно очистить кухонную утварь от жира

Органические кислоты в томатах могут помочь размягчить жировой налет на кухонной утвари. Достаточно размять помидор, нанести его на загрязненную холодную поверхность и через 10-15 минут протереть губкой.

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