Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

В 1992-1993 годах Организация Договора о коллективной безопасности была основана для трансформации советской единой системы обороны в новую структуру, призванную объединить вооруженные силы бывших республик СССР в рамках общих принципов Содружества Независимых Государств.
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