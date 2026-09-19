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Общая фамилия и разные судьбы: как сложились карьеры 8 знаменитых братьев и сестёр в кино

Общая фамилия и разные судьбы: как сложились карьеры 8 знаменитых братьев и сестёр в кино

Когда двое детей из одной семьи выбирают одну профессию, зрители невольно начинают их сравнивать. Одному достаётся громкая слава с первой роли, другой годами пробивается через театральные подмостки или долго ищет собственное имя.

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