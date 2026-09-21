В Кремле не приемлют заявления лидеров «Национального движения» Франции Марин Ле Пен и Журдана Барделлы о якобы имеющихся угрозах России в отношении Франции.
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