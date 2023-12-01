Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на декабрь 2023 года

До наступления Нового года 2024 каждой женщине важно улучшить свой внешний вид. Кто сделает незначительные перемены во внешности, а кто-то — кардинальные, но очень важно сделать это в «правильный» день согласно лунного календаря стрижек.
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