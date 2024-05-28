Байден заявил, что США освободили мир от фашизма в годы Второй Мировой войны

Президент Соединенных Штатов Америки выступил на национальном Дне памяти.Во время национального Дня памяти, который отмечается в США в последний день мая, президент Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские военные освободили Европу и спасли весь мир от фашизма.