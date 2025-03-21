Новак: Создается впечатление, что восстановление лесов у нас спонсируется сайтом «lemne.md» Депутат БКС Григорий Новак обвинил министра окружающей среды в отсутствии политики в вопросе сохранения и восстановления лесов.
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