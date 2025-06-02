Уралвагонзавод отправил ВС России партию усовершенствованных танков Т-80БВМ

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) (входит в госкорпорацию «Ростех») отправил Вооруженным силам РФ партию танков Т-80БВМ, которые были усовершенствованы с учетом рекомендаций участников специальной военной операции (СВО).
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