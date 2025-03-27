Представитель РТУ МИРЭА Силаев: развитие ИИ требует четких правовых рамок

Инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о разработке базового закона, регулирующего взаимоотношения человека и роботов, — важный и своевременный шаг, подчеркнул в разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.