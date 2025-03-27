360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    КИРДЫК ТОГДА ТРАМПУ ???? КЛОУН НЕ МОЖЕТ НЕ СМЕШИТЬ-ТАКАЯ РАБОТА...Зеленский: Украин...
  • Лидия Санникова
    Так их сохранили после ВОВ, а не добили. Ну сослали в Сибирь, родили себе подобных, вернулись на свою территорию. А п...Путин: нацисты им...
  • Владимир Иванов
    А Рыжий другВ.на свободе!Чубайса давно надо на нары !Следствие изъяло ...

Представитель РТУ МИРЭА Силаев: развитие ИИ требует четких правовых рамок

Представитель РТУ МИРЭА Силаев: развитие ИИ требует четких правовых рамок

Инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о разработке базового закона, регулирующего взаимоотношения человека и роботов, — важный и своевременный шаг, подчеркнул в разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх