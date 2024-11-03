Во время празднования гола в Турции с произошел курьез

Во время празднования гола в Турции произошел забавный инцидент с Жозе Моуринью. Под его руководством «Фенербахче» одержал победу над «Трабзонспором» на 102-й минуте матча чемпионата Турции со счетом 3:2.
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