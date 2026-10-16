Очередные парадные

Парадная в доходном доме Фуфаевских на Николаевской улицеДом с конца XIX в. и до революции принадлежал семейству Фуфаевских.
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