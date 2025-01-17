Goldman Sachs дает премию своему гендиректору в размере $80 млн

Goldman Sachs Group Inc. вручила двум своим высшим руководителям премии в размере $80 миллионов каждая и запустила программу, в рамках которой ее руководители получат часть от процентов, полученных от прямых инвестиций в фонды прямых инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)