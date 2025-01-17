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Блог частного инвестора

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Goldman Sachs дает премию своему гендиректору в размере $80 млн

Goldman Sachs дает премию своему гендиректору в размере $80 млн

Goldman Sachs Group Inc. вручила двум своим высшим руководителям премии в размере $80 миллионов каждая и запустила программу, в рамках которой ее руководители получат часть от процентов, полученных от прямых инвестиций в фонды прямых инвестиций.

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