«Айлендерс» договорились о контракте с Джеффрисом, избежав арбитража (Эллиотт Фридман)

«Айлендерс» договорились о заключении нового контракта с нападающим Алексом Джеффрисом. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, зарплата игрока на уровне НХЛ составит 850 тысяч долларов, на уровне АХЛ – 100 тысяч долларов.